Diumenge passat van tenir lloc les eleccions andorranes i, com no podia ser d'una altra manera, el candidat pel qual apostava el Tripiartit es va erigir coma vencedor, fregant la majoria absoluta!



La nostra proposta era el Partit Liberal Andorrà (PLA), liderat per Albert Pintat i que ja havia governat Andorra l'anterior legislatura, i aquest cop ha aconseguit 14 dels 28 representants a la Càmara Andorrana. Cal destacar el mèrit d'un partit per guanyar a Andorra dient-se PLA, que és com si a Madrid guanyés un que es digués MAR o com si als Estats Units guanyés el PAU. Malgrat tot, ja s'ha demostrat que el tema de les sigles no influeix gaire a l'hora de votar, perquè els bascos, essent com són, en comptes de votar al PNB (Pene Bé) haurien de votar al PNPM (Pene de Puta Mare).



Malgrat tot, potser hauríem d'aconseguir que el nostre lobbie internacional faci guanyar algun partit de centre o d'esquerres, que amb les victòries del Ràtzinger Z i del Partit Liberal Andorrà els sectors progressistes ja comencen a pressionar...



Vinga, pòtols amb els comptes als bancs andorrans, salut i força al canut!







Dient-se, com es diu, Albert Pintat, la broma era inevitable...