És a dir, que no cal llegir-lo si no s'és en José María Perceval Verde, persona a qui admiro, respecto, idolatro i, sobretot, em puntua les intervencions.



Tot navegant per la xarxa, m'he trobat amb un blog titulat "El Viajero Invisible" (http://viajeroinvisible.blogspot.com/). Aquesta és una vitàcora literària, amb poemes i escrits fornits de lletres i recursos lingüístics i estilístics. No jutjaré si són bons o no (segons diu el seu pare en un comentari, sí que ho són), però el que és innegable és que hi ha escrits que són MOLT llargs. Sacob Nielsen s'estiraria els cabells si llegís algunes intervencions: aquestes trenquen del tot la norma que l'ús de l'scroll hauria de ser innecessari a l'hora de llegir un escrit. Línies, línies i més línies d'un rococó carregat inunden el blog. Molt maco si està dirigit a internautes massoques de literatura i amb ganes de quedar-se amb els ulls més vermells que després d'una dutxa de clor. Sé perfectament que jo tampoc inserto posts gaire curts, però jo no sóc ningú per criticar-me, doncs això és feina dels altres. Almenys, aquesta pràctica consistia en fer una crítica d'un altre blog, no del propi (excusa de mal pagador?, doncs ja pot ser!).



Els blogs haurien de contenir notícies o comentaris breus, per poder-se llegir de forma amena i retallada (ara un tros, després un altre...). Precisament per això, els llibres en línia, tot i ser gratuïts, no tenen l'èxit que podrien: no és còmode llegir molta estona seguida davant una pantalla; i, consegüentment, la gent prefereix pagar i comprar-se un llibre que no pas fer una lectura directa i gratuïta per internet. No és d'estranyar, doncs, que al blog abans citat, hi hagi més comentaris en les intervencions curtes de l'autor, perquè més gent se les llegeix. Els grans trets generals que haurien de regir l'estil d'escriptura als blogs hauria de ser l'amenitat (qualitat d'amena?) i l'agilitat. Les complicacions innecessàries i les llargades excessives fan mal a la vista. Com a mínim, en cas de fer un escrit massa llarg, s'haurien d'assenyalar les parts més importants d'aquest (amb un altre color, lletra més grossa...) per tenir referents i una major bellesa visual (això sí que ho faig, veus?).



Així, doncs, aquí ho deixo, intentant aplicar, d'ara en endavant, tot això explicat!



Adéu siau, gran guru dels gèneres informatius i narratius en premsa, José María.