Aquest post també està escrit especialment i amb un profund respecte i admiració pel gran José María Perceval Verde, qui em puntua el blog en particular i l'assignatura en general.



Vilaweb (www.vilaweb.com) és un distribuïdor de notícies molt complert, amb una especial sensibilitat cap a l'entorn municipal dels pobles de Catalunya i les ciutats més importants de la resta de Països Catalans; tot i que també hi trobem notícies de caire més general, de tot el país, l'estat o el món, amb prevalència de les de contingut polític.



De Vilaweb cal destacar la forma de publicar les notícies: es caracteritza per sintetitzar molt els fets i, a més, proporcionar vincles que redireccionen a webs on es pot cercar una informació més completa de la notícia. Aquesta és una fórmula que, segons el meu parer, hauria de ser a la que tendissin els diaris genèrics en línia. Malgrat tot, també ofereixen articles d'opinió i reportatges més complets, però sempre presentant més links per obtenir més informació del fet explciat.



Així mateix, Vilaweb manté vincles amb l'editorial que comercialitza El Punt, El 9 i Presència, entre altres, la Coordinadora de Mitjans SA (n'allotja algunes webs i ofereix les seves notícies); també amb l'agència de notícies American Press (li permet presentar, amb gran rapidesa, els darrers fets ocorreguts); i, en alguns aspectes, amb l'Avui, com, per exemple, en la gestió de l'enquesta de la plana, que es pot votar des de Vilaweb o des de l'Avui i els seus resultats apareixen en ambdós mitjans.



Així mateix, la línia editorial del portal és força catalanista i d'esquerres, però això es nota més en la selecció de les notícies i els anunciants que en el tractament de les primeres.



Així doncs, Vilaweb és un proveïdor de notícies molt complet, amè i àgil, idoni per estar informat i aconseguir vincles cap a altres webs per tal d'aprofundir en el tema desitjat.