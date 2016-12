Notícia bomba: ningú no ho sabia, però Ràtzinger Z, el nou Papa, pertanyia a una llista encoberta del Tripiartit per controlar la comunitat religiosa catòlica. El ja ex-cardenal havia estat fitxat per la nostra coalició a finals de la setmana passada i els tres membres fundadors del partit ens vam encarregar de la seva exitosa campanya.



Entre les accions destacades, nosaltres vam organitzar la penjada de cartells (on hi sortia en Ràtzinger Z amb boina, bufanda, ulleres fosques i una pistola de balins), li vam redactar les promeses electorals (la primera cció que duran a terme serà canviar tots els arbres i arbusts del voltant de la Capella Sixtina per plantes de maria), vam preparar-li el ball amb el Carlinhos Brown que tingué lloc al centre del Vaticà (el Clos, evidentment, s'hi apuntà), li vam aconseguir una audiència privada amb Deu Nostru Sinyor (que li transmeté la necessitat de renovar la secció X del videoclub celestial) i vam destapar els draps bruts dels altres candiats (Actimels robats al supermercat, xocolates acceptades a desconeguts, converses amb ETA a Perpinyà, pel·lícules tornades sense rebobinar al videoclub...).



Aquesta és una primera acció, per aconseguir anar copant els llocs de poder del món mundial: primer era el Vaticà; aquesta cap de setmana, el Principat d'Andorra (hi ha eleccions); després, la secretaria de Xorrades Variades de l'Ajuntament de Sant Hipòlit; més endavant, la sots-direcció del diari New Porc Times (especialitzat en aspectes porcins); i, així, anar copant llocs de poder, fins aconseguir, finalment... entrar a la Junta de la Facultat de Comunicació! Hahahahaha! "Tiembla, mundo fecundo, el Tripiartito ya está aquí!" (quan em surt la mala llet, parlo castellà)



Apa, pobres, mortals, salut i força al canut!