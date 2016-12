Ei, companys!



Ahir van ser les eleccions a la Junta de la Facultat de Periodisme de la UAB. La candidatura a la qual pertany l'editor d'aquest blog, el Tripiartit, va congregar tres persones que no tenien ni punyetera idea de què és la Junta i, com seria d'esperar, suposo no vam treure cap representant, en espera de la publicació dels resultats.



Les nostres propostes, agosarades, anaven des de canviar els arbusts del voltant de la facultat per plantes de maria, usar les aules buides com a meublés gratuïts i d'ús múltiple, realitzar totes les classes en aranès (per evitar conflictes lingüístics català - castellà), il·legalitzar candidatures de cara a les properes eleccions, per poder sortir nosaltres IMPEPINABLEMENT i mantenir-nos al càrrec fins la nostra jubilació (cobrant comissions de molt més del 3%) i moltes altres accions sempre pensant en el bé dels futurs periodistes.



Quan sapiguem els resultats, ja us avisarem; però, en el cas que algú de nosaltres hagi entrat a la Junta, ja cal que tremolin. QUE N'APRENGUIN!



Apa, que vagi bé, salut i força al canut!