Som la polla!



Ahir, com suposo que no sabreu, van ser les eleccions a Euskadi. Sé que ni tan sols ho recordáveu, ja que estàveu pendents dels resultats de les eleccions a membres de la Junta de la Facultat. Després de tantes nits sense dormir, ja us podem confirmar els resultats d'aquests comicis: no ens hem menjat un rosco!



Gran èxit de la coalició estudiantil, sense precedents! La llicenciatura de periodisme tenia reservats 12 membres a la Junta i s'havien presentat 17 candidats; és a dir, que s'havien de quedar al carrer 5 candidats. Doncs bé, la coalició del Tripiartit ha aconseguit copar 3 d'aquests 5 llocs de prestigi, un 60% del total. En altres paraules: ostentem la majoria absoluta de l'oposició extraparlamentària! Som uns putus cracks!



Ara mateix, estem negociant amb el Partit Comunista de les Terres Periodístiques una aliança per tal de ser el braç armat d'aquesta organització, que sí ha aconseguit entrar a la Junta. Si fos així, ens passaríem a dir TETA (Toy Estresao de Tanto Ablar).



Ja us informarem de com evolucionen les negociacions. L'alternativa, seria assassinar a cinc membres de la Junta, ja que, actualment, ostentem el càrrec de membres suplents d'aquesta.



En fi, que pensem gestionar amb la seriositat que ens caracteritza la confiança que els electors han dipositat en nosaltres. No us defraudarem! De moment, volem presentar a la comissió de membres suplents de la Junta (recordem que controlem un 60 % d'aquesta) el nostre Estatut Sorrinanista, el Pla Minibar-Etxe, encara en fase de redacció.



Vinga, salut i força al canut!