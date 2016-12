Des del Tripiartit estem superant-nos, cada dia més!



El que ara revelaré és un secret, però com que aquest blog no el llegeix ningú, no passa res: nosaltres escrivim les declaracions que ha de llegir el Molt Honorable Pasqual Maragall. Allò del 3%, del "souflé", de la vaselina, del federalisme del PSC i que havia deixat definitivament la beguda, ho vam escriure nosaltres!! I perquè creieu que al govern actual li diuen el Tripartit? Perquè té tres partits? No, home, no! Perquè es van copiar el nostre nom, però variant-lo una miqueta, perquè no es notés tant...



El que passa és que tampoc costa gaire controlar el nostre amic, el "Pasquis Pastis" (així li diem els colegues), simplement li hem promés que organitzaríem unes Olimpíades a la Facultat de Comunicació de la UAB (usant, com a centres auxiliars, els camps del saf), pel 2016, i que li deixaríem fer-se fotos amb els reis quan vinguessin. Llavors, vam guanyar-nos la seva confiança i, des d'aleshores, ens deixa escriure-li els discursos. Ens encanta veure la cara que fot l'Iceta o el Montilla quan, l'endemà de sortir a la tele, han de sortir a corregir-lo, hahaha!



Els altres líders polítics catalans també són objecte de la nostra imaginació, però no cauen tan ràpidament a les trampes. Malgrat tot, hem aconseguit organitzar-li al Carod un bonic viatge a Perpinyà, a principis d'any, i hem presentat una querella ben formosa de part d'en Mas, contra en Maragall, que després va haver de retirar inventant-se excuses originalíssimes.



És que som uns catxondos!



Malgrat tot, el tema d'entrar a la Francofonia no era broma, sinó una concessió als nostres sectors més conservadors. Sí, sí, ja sabem que els conservadors odien França, però és que no ens referiem al famós estat jacobí del nord, sinó que la proposta era entrar a la "Franco ponía", però el carallot del Maragall va llegir-ho malament. La "Franco ponía", per aquells que no ho sàpiguen, és un conjunt d'escoles de caire més aviat falangista - feixista - franquista, que inculquen la ideologia unitària a la quitxalla, des de ben petitons. Ve a ser com una mena de escola "La Bressola" de la Catalunya Nord, però totalment al revés. Malgrat tot, els colegis de la línia "Franco ponía" tenen poca implantació a Catalunya i la nostra idea era donar-los-hi un cop de mà per ajudar-los a introduir-se al país. Quina llàstima que en Pasquis ho llegís malament! Si hagués llegit "Franco ponía" en comptes de "Francofonia" no hagués passat res i ens haguéssim estalviat tot aquest merder, a part de tenir controlats els nostres sectors més reaccionaris...



Per qui vulgui saber més sobre aquesta línia educativa, heu de saber algunes de les pràctiques que duen a terme: la professora se saluda "Hail Lehrerin!" (amb el braç dret alçat), totes les classes són en "cristiano" i per a "cristianos", s'organitzen campionats, a l'hora d'educació física, de pegar al negre (guanya qui aconsegueix fer-li saltar més dents amb un bat de beisbol; i la mitja ve a ser de 7 dents per cop al curs P-4), classes pràctiques de crema de senyeres, classes de metrosexualitat (t'ensenyen a rapar-te el cap amb maquineta i a fotre cara de mala llet constantment encara que t'acabi e tocar la loteria) i, finalment, classes de sexualitat (un curs sencer per explicar perquè la forma de sexe més agradable per la dona és la violació i perquè quan diuen que "no" és que "sí" i quan diuen "sí" és "sí" i quan diuen "no ho sé" és "sí" i quan diuen "para, mamón, em fas mal i no en tinc ganes" diuen "més fort, sisplau!" i altres).



Bé, seguirem intentant-ho, a veure si el proper cop... Potser, finalment, colem això al discurs del Piqué, però aquest seria "recurso fácil" (impossible que falli) i a nosaltres ens agrada menjar-nos el tarro.



Vinga, colla de freaks i enemics de la pàtria única, salut i força al canut!