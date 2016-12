Dies abans del 23 d’abril, els fonaments i sostres de tela que protegien les parades de les llibreries del municipi ja adornaven la plaça d’Octavià i a dos quarts de vuit del matí del dissabte, Dia de Sant Jordi, les paradetes més matineres estaven sent muntades. Enguany ha estat un 23 d’abril especial per diverses raons: el 2005 ha estat declarat l’Any del Llibre i la Lectura, el que permet als llibreters tenir al carrer les parades tant dissabte com diumenge; el fet que la festa es celebri en cap de setmana, que feia preveure majors ventes (que s’han complert); i que la novel·la del Quixot sigui motiu de celebració i, consegüentment, motiu de la publicació de nombroses edicions de l’obra.

Com cada any, les grans parades de les clàssiques llibreries de Sant Cugat han compartit la plaça amb altres parades més modestes de les diferents entitats del poble, força més selectives a l’hora d’escollir els llibres a vendre. Aquestes associacions han estat polítiques (CiU, JERC, JNC, Maulets, Endavant, Alternativa Estel...) o culturals (CAL, Aula de so...).

A tot això, cal afegir-hi les classes d’alumnes de diferents instituts que, per aconseguir finançament pel viatge de final de curs, han venut roses pel carrer, assetjant literalment els ciutadans que passejaven pel municipi. Aquests escolars es trobaven repartits des de l’estació de Sant Cugat fins més enllà del Monestir, seguint els carrers lliures de vehicles, l’anomenat l’eix de vianants, i els diferents intents de venta que he patit, alguns amb més originalitat que d’altres, han seguit la mateixa tònica: una noia fent cara d’angelet i amb una rosa a la mà se t’arrapa (en algun moment donat, la humanitat va descobrir que les dones tenen més capacitat de vendre que l’home) i deixa anar frases persuasives com “vinga, si us plau, compra una rosa per la teva xicota!” (com saben si tens o no tens xicota?) o “tu tens cara de voler comprar una rosa...” (aquesta em va preocupar: algú m’havia enganxat un adhesiu o feia mala cara, aquell matí?, quina és la cara de voler comprar una rosa?).

Un cop arribat a la plaça d’Octavià, havent esquivat prèviament la munió de nois i noies venedors d’unes roses que baixen de preu a mesura que passa el dia, el santcugatenc es troba amb les parades de llibres. Com ja s’ha dit abans, unes són professionals, amb toldo, força grans i amb tot tipus de llibres, i les altres són més modestes, amateurs, a l’intempèrie i amb una selecció més acurada d’obres. Malgrat tot, un podia trobar-se amb algunes sorpreses inesperades en algunes parades, com a la de CiU, on s’hi venia un llibre anomenat La història dels sindicats (¿?) als Països Catalans (¿?), fet que podia portar a dubtes, com els referents al sindicalisme o la concepció de Països Catalans per part de la federació nacionalista.

La plaça d’Octavià, al costat del Monestir, és força gran i té la sort que tots els carrers del seu voltant són de vianants, el que permet una tranquil·litat només possible amb l’absència total de cotxes. Així mateix, la plaça no té monuments ni grans obres i és, més aviat, una modesta, tot i que elegant, esplanada de formigó amb alguns bancs i arbres. És per això que les parades del cap de setmana poden organitzar per elles mateixos el circuit que els visitants havien de realitzar. En termes generals, els punts de venta de les llibreries s’agrupen a una zona, així com fan les associacions i entitats entre si. Normalment, les primeres tenen més afluència de visitants que les segones i acostuma a haver-hi una o dues capes de persones envoltant les taules plenes de llibres d’aquestes parades.

Enguany, gràcies al bon temps i la coincidència amb el cap de setmana, s’han acostat força més santcugatencs que anys anteriors. Segons comenta en Bernat, a la paradeta de la CAL, cap al migdia se’ls estaven a punt d’acabar les roses i n’havien d’anar a comprar més, fet que no els havia succeït “mai”. Precisament, al costat d’aquesta, hi havia una paradeta d’una famosa floristeria on s’han realitzat vertaderes obres d’art amb roses, tot i que el preu de venta no era tan popular com a d’altres punts. Al mig de la plaça, un programa especial de Ràdio Sant Cugat que s’ha pogut escoltar des d’uns amplificadors, explicava el minut a minut del que dóna de si la Diada de Sant Jordi. I, per altra banda, els llibreters s’han mostrat satisfets per les ventes, “sobretot, comparat amb l’any passat, quan va ploure” i han destacat com a llibres més venuts La velocitat de la llum, de Javier Cercas, el Quixot o les novel·les de Dan Brown. Algunes associacions, com les JERC, han presentat una estratègia de màrqueting, si més no, curiosa: per la compra d’una rosa, un preservatiu de regal. Foment del sexe segur o, simplement, foment del sexe? L’etern debat. Tot i que, què té a veure això amb el Sant Jordi?

Així mateix, en altres punts de Sant Cugat també s’han desenvolupat altres activitats, en motiu del dia clau de l’Any del Llibre i la Lectura, com una lectura popular del Quixot, una auca de Sant Jordi, un taller de punts de llibre, una ballada de sardanes o la pujada de castells, entre altres.