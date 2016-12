Dardo Gómez, president del Sindicat de Periodistes de Catalunya:





“El principal damnificat per la precarietat dels periodistes és el ciutadà”



Per què els inicis d’un periodista són més difícils que els d’altres professionals?

Això és degut a l’atractiu de la professió: actualment, hi ha 33.000 estudiants de periodisme a Espanya i 700 o 800 llicenciats l’any, una quantitat difícilment absorbible pel mercat, quan aquest es regeix per la llei de l’oferta i la demanda. A més, els estudiants de periodisme tenen una mala iniciació professional, abans de ser treballadors; és a dir, que el regim de pràctiques ja els indueix a que la precarietat sigui una forma de treballar. Això és degut a que a la universitat no fan pràctiques, sinó que treballen de franc. A més, en general, els estudiants surten amb una escassa informació laboral i sense conèixer els seus drets laborals.