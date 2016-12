Perfil de Dardo Gómez

Quan se li demana pel seu currículum, Dardo Gómez és clar: “Sóc periodista, mai he treballat de res més”. Amb això vol dir que ha estat col·laborador, redactor a la peça, director de publicacions i periodista especialitzat. Actualment, treballa a una revista sobre la impressió digital i documental anomenada “Repropress”, el tema de la qual, segons afirma, li interessa a ell i “a quatre persones més”. A més, ha escrit alguns llibres que qualifica de “banals”: una biografia de Superman (malgrat que no li agradin els còmics), un llibre sobre teatre experimental, un altre sobre el fenomen travesti... Ara escriurà un assaig sobre publicacions d’empresa i premsa institucional, un tema sobre el qual dóna classes a la universitat.



Actualment, lluita pels drets dels periodistes, un tema que sempre li ha inquietat. Aquesta tasca la realitza com a president del Sindicat de Periodistes de Catalunya, entitat de la qual participà en el procés fundacional, i com a secretari d’organització de la Federación de Sindicatos de Periodistas, càrrecs que ostenta des del 2001. Des d’aquests, està impulsant diversos projectes, el més important dels quals l’Estatut del periodista, per tal de garantir els drets dels treballadors de la professió i de la ciutadania en general, i és que Dardo Gómez considera el periodisme com un servei públic, ja que ha d’oferir informació, un dret constitucional de la societat.