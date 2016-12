Després de guanyar la seva primera Lliga del segle, la plantilla al complet del Barça ha demanat l'ingrés al Tripiartit, com no podia ser d'una altra manera. Malgrat tot, com que passar de ser 5 membres a ser-ne 30 és un pas força gran, no podem acceptar totes les sol·licituds a la vegada. Sobretot tenint en compte que, abans d'escriure aquest post, hem reformat l'Estatut del partit per evitar una entrada de militants igual o superior al valor absolut de la meitat del número actual de militants multiplicat pel radi del tronc d'una margarida, dividit per l'arrel quadrada del tamany en centímetres del membre del Rocco en erecció, sumat al nombre de fills il·legítims de Ràtzinger Z, menys el nombre d'actes sexuals de Joan Pau II en l'últim any de vida, multiplicat pels pèls del bigoti de l'Aznar, dividit pel nombre d'orgasmes seguits que pot aconseguir Esperanza Aguirre tocant-se mentre llegeix "Raza" i els decibels de so en un concert de Lluís Llach (música i roncs). Finalment, com que ningú ha entès la fórmula (és el que tenen les reformes d'Estatuts després d'un "submarino"), hem decidit que, en honor al nostre nom, es pugui entrar a la coalició, de tres en tres, com els Petit Suisse.



A més, guanyar una Lliga no és mèrit suficient per entrar al Tripiartit, només faltaria! Un paio com l'Eto'o, que és més precoç en demanar excuses que els membres d'ERC (llegeixis Carod, Sellarès, Niubó...), no podria entrar mai a Tripiartit! Qui vulgui entrar (s'obre convocatòria), ha de complir els següents requisits:



-Ser capaç de passar un matí a una platja nudista, un dia que aquesta estigui plena, i no torrar-se l'esquena (per nois)

-Convidar a cubates el president Maragall (i passar fotos)

-Regalar una pinta al Duran i Lleida (i, a poder ser, un secador)

-Aconseguir encolomar-li a un autista una feina de venedor ambulant

-Muntar una fàbrica de bolígrafs, ulleres i tàmpax per a esquerrans i tenir èxit



De moment, només això, si algú ho aconsegueix, que avisi.



Vinga, futurs candidats a tripiartitis, salut i força al canut!