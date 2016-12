Després d'una reunió d'urgència, s'ha creat una escissió en el si del Tripiartit!



Per una banda, hi ha el sector continuista, el que s'ha escindit, i que manté el nom de Tripiartit (els tres membres fundadors, Ràtzinger Z i Albert Pintat); i, per l'altra, un paio que se'ns va afiliar abans-d'ahir i que no queia bé a ningú de la coalició (massa poc freak). El seu partit s'anomenarà Tripiartit IIa Assamblea.



Per evitar haver de fer jugades com aquesta en casos semblants, el sector continuista ha decidit realitzar una reforma dels Estatuts de la coalició, per tal d'incorporar la reserva del dret d'admissió al Tripiartit.



Aquest web, d'ara en endavant, evitarà informar sobre Tripiartit IIa Assamblea i es posiciona a favor del sector continuista.



Els sectors més revolucionaris i d'esquerres de la coalició s'han mostrat satisfets amb l'escissió: "Ens sentíem incòmodes en un partit que no patia escissions", a declarat una font d'aquest sector.



Seguirem informant. Salut i força al canut!